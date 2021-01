Der Gemeinderat von Obersulm (Kreis Heilbronn) will entscheiden, wie sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im März den Bürger vorstellen können. Die sonst üblichen öffentlichen Versammlungen sind nach der Corona-Verordnung nicht zugelassen. Nach dem Konzept der Gemeinde könnte stattdessen am 3. März eine Vorstellungsrunde aufgezeichnet und vom 8. bis zum Wahltag, dem 14. März, auf der Homepage der Gemeinde abrufbar sein. Vorher könnten die Bürger über ein Formular ihre Fragen einreichen, so der Plan. Bisher hat sich der Bürgermeister Björn Steinbach aus der Nachbargemeinde Lehrensteinsfeld beworben. Er gilt als Wunschkandidat der Obersulmer Gemeinderatsfraktionen. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Februar. Amtsinhaber Tilman Schmidt tritt nicht mehr an.