Nach einem tödlichen Unfall am Sonntagnachmittag bei Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Polizei einen Fahrer befragt, der vor dem Unfall überholt hatte. Er meldete sich jetzt.

Der Fahrer eines Autos hatte sich jetzt nach einem Zeugenaufruf bei der Polizei gemeldet. Er hatte demnach den Oldtimertraktor vor dem Unfall überholt, so der Aalener Polizeisprecher Bernd Merkle.

"Es stellte sich heraus, dass der Mann seinen Überholvorgang problemlos abschließen konnte. Nur beim zweiten Auto konnte der Fahrer den Überholvorgang aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr abschließen." Bernd Merkle, Polizeisprecher Aalen

Ehepaar stirbt bei Unfall in Obersontheim

Am Sonntag gegen 17 Uhr sollen auf der Straße bei Obersontheim die Fahrzeuge versucht haben, den Traktor zu überholen. Dem vorderen Wagen sei dies in letzter Sekunde gelungen, so die Beamten. Ein unmittelbar dahinter fahrendes Fahrzeug konnte dem entgegen kommenden Verkehr nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Zwei Menschen starben bei dem Unfall, das Ehepaar, das auf dem Traktor gesessen hatte, 61 und 59 Jahre alt. Sie stürzten von ihrem Gefährt und prallten auf die Straße, so die Polizei. Dort erlagen sie ihren Verletzungen.Die vier Insassen des Autos, der 45 Jahre alte Fahrer und seine drei Beifahrerinnen, 16, 39 und 62 Jahre alt, wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt weiter, so Bernd Merkle, denn es haben sich weitere Zeugen zu dem Unfall gemeldet.

Ermittlungen am Unfallort

Außerdem haben sich Beamte am Mittwochnachmittag die Unfallstelle auf der Landstraße bei Obersontheim noch mal genau angesehen. Die Ermittler sind zuversichtlich, den Unfallhergang genau nachvollziehen zu können.

Der Unfall wurde der Polizei über das Rettungssystem in einem unbeteiligten Auto übermittelt. Demnach kam eine ortsfremde Familie zum Unfallgeschehen hinzu. Sie lösten an ihrem Fahrzeug das Rettungssystem aus, so dass die genaue Unfallörtlichkeit sofort bekannt war.

Im Einsatz waren am Sonntagabend vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Obersontheim, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie ein Polizeihubschrauber. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.