Dachrinne gestohlen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagabend entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in Obersontheim-Oberfischach (Kreis Schwäbisch Hall) die Dachrinne samt Fallrohren aus Kupfer an einer Scheune. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt, so die Polizei. Insgesamt handele es sich um 37 Meter Dachrinne. Zum Transport muss entsprechend ein größeres Fahrzeug oder ein Gespann mit Anhänger dort gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400524 zu melden.