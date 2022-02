So beeinflusst Corona die OB-Wahl in Heilbronn

per Mail teilen

Am Sonntag, den 6. Februar, ist es soweit: Die Heilbronner wählen ihr zukünftiges Stadtoberhaupt - unter Corona-Bedingungen. Das wirkt sich auch auf das Wahlverhalten aus.

Die Wahlbeteiligung in Heilbronn leide unter der Corona-Pandemie eher nicht, sagte Wahlleiterin Petra Faber dem SWR Studio Heilbronn. Gemeinsam mit ihrem Wahlteam des Bürgeramts ist sie verantwortlich für die Organisation der Wahlen in Heilbronn. Wie die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben, habe sich allerdings merklich verändert, stellte Faber fest.

Doppelt soviele Briefwähler wie bei letzter OB-Wahl

Die Briefwahlzahlen seien in diesem Jahr sehr hoch, berichtet Faber. Ungefähr eine Woche vor der Wahl lagen bereits 12.850 Anträge vor - doppelt soviele im Vergleich zur letzten Wahl . "2014 hatten wir insgesamt knapp 6.000 Anträge", erinnert sich die Wahlleiterin.

"Der Trend zur steigenden Briefwahl ist zwar vorher schon dagewesen, aber die Verdopplung ist jetzt schon enorm."

Bis Freitagabend können die Briefwahlunterlagen noch beantragt werden. Allerdings müsse man natürlich darauf achten, dass die Unterlagen bis spätestens 18 Uhr am Sonntag im Rathaus eintreffen, betont Faber. Im Zweifel sollte man die Unterlagen lieber persönlich einwerfen oder doch vor Ort wählen.

Die Stadt Heilbronn verzeichnet im Vergleich zur letzten Wahl doppelt so viele Briefwahl-Anträge. SWR

Auch wenn es die erste Oberbürgermeister-Wahl unter Corona-Bedingungen ist, generell hat Faber bereits Erfahrung in Sachen Wahlen während der Pandemie: "Wir haben ja bei der Landtagswahl und bei der Bundestagswahl letztes Jahr gesehen", erinnert sich die Wahlleiterin, "dass es infektionsfrei möglich ist."

Corona-Folgen: mehr Aufwand und höhere Kosten

Bei der Wahl vor Ort gilt Mindestabstand und FFP2-Maskenpflicht, das müsse natürlich kontrolliert werden, so Faber. Die Folge: Es wird mehr Personal und auch mehr Platz benötigt. Auch die Briefwahl schlägt personaltechnisch rein, berichtet die Wahlleiterin: Allein bei der Ausstellung der Briefwahlunterlagen sei das Personal verdoppelt worden.

Die Stadt stellt bei der Wahl vor Ort Desinfektionsmittel bereit, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden außerdem durch Spuckschutzscheiben geschützt. Die Hygienemaßnahmen seien insgesamt aufwändig und verursachen Kosten, bemerkt Faber. Dafür sei die Sicherheit der Wahl vor Ort gewährleistet.

In den Wahllokalen gelten Hygienemaßnahmen auf Grundlage der geltenden Corona-Verordnung. SWR

In den Wahllokalen kann am Sonntag von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Direkt im Anschluss beginnen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 66 Wahl- und 30 Briefwahlbezirken mit der Stimmenauszählung. Erste Wahlergebnisse werden ab 18:15 Uhr erwartet.