Oberbürgermeister-Stelle wird ausgeschrieben

In Heilbronn beginnt die Bewerbungsfrist für die Wahl des Oberbürgermeisters. Am Freitag wird die Stelle im Staatsanzeiger ausgeschrieben. Offiziell nimmt das Rathaus dann ab Samstag Bewerbungen entgegen. Zwei Kandidaten gibt es bereits: Raphael Benner (AfD) und Amtsinhaber Harry Mergel (SPD). Mergel hat allerdings die breitere Unterstützung, denn die großen Fraktionen im Gemeinderat tragen seine Kandidatur mit. Stadträte, die zuvor als mögliche Bewerber gehandelt wurden, stellen eigene Ambitionen zurück. Der 65-jährige Mergel legt Schwerpunkte auf Bildung und innovative Technologie wie künstliche Intelligenz, also Projekte, die von der Dieter-Schwarz-Stiftung mit auf den Weg gebracht wurden. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Januar 2022, gewählt wird am 6. Februar 2022.