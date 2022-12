Obdachloser Mariusch: "Sobald die Sonne weg ist, wird's arschkalt."

Für Obdachlose ist es im Winter besonders hart und sogar lebensgefährlich. Mariusch ist deshalb froh über das Angebot der Aufbaugilde: Eine warme Übernachtung im Erfrierungsschutz.

Klirrende Kälte am Wochenende: Für Menschen, die auf der Straße leben, sind Minusgrade im zweistelligen Bereich eine echte Gefahr. In Heilbronn gibt es deshalb seit 15 Jahren den kostenlosen Erfrierungsschutz der Aufbaugilde. Dort übernachten derzeit auch der Obdachlose Mariusch und seine Hündin "Eule".

Seit Anfang der Woche ist Mariusch unterwegs in Heilbronn, an seiner Seite der Vierbeiner "Eule". Tagsüber finden die beiden Schutz in Einkaufspassagen oder der Fußgängerzone, doch mit Einbruch der Dunkelheit wird es bitterkalt.

"Gestern war es so kalt, dass das Wasser im Hundenapf eine Eisschicht gebildet hat - sobald die Sonne weg ist, wird's arschkalt."

Mariusch (34) lebt seit einigen Monaten auf der Straße. SWR

Dankbar für Übernachtung im Warmen

Dick eingepackt in mehrere Schichten Kleidung sitzt Mariusch auf einer Isomatte am Heilbronner Bahnhof. Der 34-Jährige möchte Geld sammeln für ein Zugticket nach Österreich. Dort, so hofft er, kann er einen Neuanfang starten. Viel Glück im Leben hatte er bisher nicht: Er war im Gefängnis, ist alkoholabhängig und hat in Bielefeld Wohnung und Arbeit verloren.

"In Österreich bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Meine Vergangenheit zählt da nix - ich hoffe, dass ich da Fuß fassen kann."

Hündin "Eule" ist seit zwei Jahren an der Seite von Mariusch. SWR

Hündin "Eule" darf mit in den Erfrierungsschutz

Halt gibt ihm derzeit vor allem seine Mischlingshündin "Eule", die er vor zwei Jahren von einem rumänischen Tierschutzprojekt adoptiert hat. Zum Glück darf "Eule" mit ihm im Erfrierungsschutz der Aufbaugilde übernachten, sagt er - sonst würde er da nicht hingehen. Von der kostenlosen Übernachtungsmöglichkeit für Menschen ohne festen Wohnsitz hat er direkt nach seiner Ankunft in Heilbronn erfahren.

"Mein Hund, der wollte sofort hier rein. Es war echt 'ne super Nacht - nach zwei Tagen draußen bin ich nur noch ins Bett gefallen und hab durchgeschlafen."

Im Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn kann Mariusch mit seinem Hund übernachten. SWR

"Notfalls schlafe ich draußen im Zelt"

Auf seinem Gepäckwagen hat Mariusch auch ein Zelt und Schlafsäcke verstaut. Notfalls würde er auch draußen schlafen. "Ich könnte auch eine Nacht im Zelt überleben, mein Hund auch." Vielleicht aber auch nicht: In Heilbronn gab es in den vergangenen Jahren bereits Erfrierungstote. Auch ein Grund, warum die Aufbaugilde von November bis Ende März die Übernachtungsmöglichkeit anbietet.

Bevor Mariusch in den nächsten Tagen nach Österreich weiter zieht, will er wiederkommen zum Erfrierungsschutz - für ihn und seinen Hund lebensrettend bei Schnee und Kälte.