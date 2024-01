Wie geht es mit der angeschlagenen Rotkreuzklinik Wertheim weiter? Übernimmt die Stadt die Trägerschaft? Das Thema wird den Gemeinderat auch in den nächsten Monaten beschäftigen.

Mehr als 16.000 Menschen wollen in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) eine Klinik in kommunaler Trägerschaft. Eine entsprechende Unterschriftenliste ist vor kurzem an den Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) übergeben worden. Initiiert wurde die Aktion von der Gewerkschaft ver.di. Die Belegschaft der Klinik brauche jetzt schleunigst eine Perspektive, hieß es bei der Übergabe der Liste. Die Klinik war im vergangenen Jahr in finanzielle Schieflage geraten. Seit Anfang Dezember läuft das Insolvenzverfahren.

Mögliche Trägerschaft wird geprüft

Für den OB ist die Zukunft der Rotkreuzklinik Wertheim die größte Herausforderung für die Große Kreisstadt in diesem Jahr. Auch der Gemeinderat ist mit der Frage intensiv nicht-öffentlich befasst.

Der Wertheimer OB Markus Herrera Torrez Stadt Wertheim

Wir prüfen mit Genauigkeit, Gründlichkeit und auch mit externem Sachverstand, unter welchen Rahmenbedingungen eine Trägerschaft für die Stadt möglich sein könnte.

Wenn die entsprechenden Ergebnisse vorliegen, würden diese auch transparent dargestellt, um dann entscheiden zu können, betont Herrera Torrez.

Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse im Februar vorliegen. Und dass man dann auf dieser Grundlage weiter entscheiden kann.

Medizinische Versorgung gesichert

Das Insolvenzverfahren für die Wertheimer Rotkreuzklinik ist bereits Anfang Dezember eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter äußerte sich zu diesem Zeitpunkt optimistisch, das Krankenhaus erhalten zu können. Die Mitarbeiter wurden über den weiteren Fahrplan informiert. Ihre Löhne und Gehälter werden wieder aus dem laufenden Betrieb finanziert, hieß es Anfang Dezember in einer Mitteilung. Und auch die medizinische Versorgung und Betreuung der Patienten bleibe gewährleistet. Ziel sei es, die Klinik im laufenden Betrieb zu sanieren und nachhaltig zu gestalten.