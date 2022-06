OB-Weihnachtsbrief geht um die Welt

Heilbronner, die derzeit im Ausland leben, bekommen in diesen Tagen wieder den jährlichen Weihnachtsbrief von Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). In dem traditionellen Schreiben informiert er über die wichtigsten Ereignisse des Jahres. Der Brief wird weltweit in 25 Länder verschickt, die meisten Exemplare gehen mit 191 Briefen in die USA, danach folgen Kanada und die Schweiz. In Heilbronn wird der Weihnachtsbrief ab sofort kostenfrei verteilt, er liegt unter anderem in den Bürgerämtern und in der Tourist-Info aus.