In Schwäbisch Hall hat der Gemeinderat den Termin für die Oberbürgermeisterwahl offiziell auf den 4. Juli festgelegt. Ursprünglich sollte am 18. April gewählt werden. Doch der Termin wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben, da diese keinen OB-Wahlkampf im klassischen Sinne möglich mache. Sollte es am 4. Juli kein eindeutiges Ergebnis geben, ist die Neuwahl am 18.Juli geplant. Danach sieht es derzeit noch nicht aus, bisher hat lediglich der Kämmerer von Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) Jonathan Richter seine Kandidatur angekündigt. Allerdings soll die offizielle Bewerbungsfrist auch erst im Juni beginnen. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD) will nicht mehr antreten.