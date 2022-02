Die Heilbronner OB-Wahl im Überblick

Heilbronn wählt am Sonntag einen neuen OB. Zwei Männer und eine Frau bewerben sich um das Oberbürgermeister-Amt in der Stadt.

Am 6. Februar haben die Heilbronner die Wahl. Raphael Benner (AfD), Amtsinhaber Harry Mergel (SPD) und Katharina Mikov (parteilos) haben seit Wochen mit Plakaten und Veranstaltungen - teils online - um die Gunst der Wählerinnen und Wähler geworben. Wer das Rennen macht, zeigt sich am Abend im Rathaus. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffent. Viele Heilbronner haben sich in Corona-Zeiten allerdings schon vor dem Wahlsonntag entschieden, wo sie ihr Kreuzchen machen und per Breifwahl abgestimmt.

Wer am Ende das Rennen macht, ist noch völlig offen. Nach der Stimmauszählung ab 18 Uhr wird am Abend das Ergebnis verkündet. Im Livestream sendet das SWR Studio Heilbronn nach der Bekanntgabe der Ergebnisse das erste SWR-Interview mit dem neugewählten Oberbürgermeister oder der neu gewählten Oberbürgermeisterin:

Diese drei Kandidaten hatten sich um das Bürgermeisteramt beworben:

Der Erfahrene: Harry Mergel (SPD)

Harry Mergel, Oberbürgermeister Heilbronn Nico Kurth/Hammer Media GmbH

Der 65-jährige Amtsinhaber Harry Mergel (wird 66 am 11.2.) ist gebürtiger Heilbronner und stammt aus einer Handwerkerfamilie. Er wuchs im Heilbronner Südviertel auf und machte zunächst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Auf dem zweiten Bildungsweg erlangte er die Hochschulreife, wurde Diplom-Verwaltungswirt (FH) und studierte anschließend Wirtschaftswissenschaft und Geschichte auf Lehramt.

politischer Werdegang

Seit seinem 18. Lebensjahr ist Mergel SPD-Mitglied. Für die Partei saß er von 1989 bis 2005 im Heilbronner Gemeinderat, unter anderem als Fraktionsvorsitzender. Im Heilbronner Rathaus ist er seit inzwischen 17 Jahren: zunächst als Kultur-Bürgermeister, seit 2014 dann als Oberbürgermeister.

Mergel ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem der Stadtsiedlung Heilbronn, der Bundesgartenschau Heilbronn 2019, der SLK-Kliniken Heilbronn, der Regionalen Gesundheitsholding Heilbronn-Franken sowie der Südwestdeutschen Salzwerke.

bisherige Amtszeit als Oberbürgermeister

Von sich selbst sagt der SPD-Politiker: Harry Mergel kann Wirtschaft. Unter anderem auch durch den geplanten "Innovationspark Künstliche Intelligenz" hätten Firmengründer einmalige Chancen. Dies stellte er bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung als sein Verdienst heraus. Außerdem setze er sich besonders für Bildung, Arbeit und Klimaschutz ein und er schreibt sich den Wandel Heilbronns zur Bildungs- und Wissensstadt auf die Fahne.

Harry Mergel ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist begeisterter Fußballer und Marathonläufer.

Der Herausforderer: Raphael Benner (AfD)

privat/ Benner

Die Newcomerin: Katharina Mikov (parteilos)

Katharina Mikov, OB-Kandidatin Pressestelle privat / Katharina Mikov

