In Schwäbisch Hall können die Bürger heute einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin wählen. Sieben Kandidaten haben sich beworben.

Es ist eine bunte Mischung an Kandidatinnen und Kandidaten, die am Sonntag bei der OB-Wahl in Schwäbisch Hall antreten: Zwei Bürgermeister, eine Pfarrerin, ein Unternehmensberater, ein Kaufmännischer Fachwirt, eine Betriebswirtin und ein Discjockey sind dabei.

Sieben Kandidierende - keine Überraschung für Oberbürgermeister Herman-Josef Pelgrim (SPD), der nicht mehr antritt. Als er vor gut 24 Jahren zum ersten Mal zur Wahl antrat, waren es 17. Damals waren aber die Formalien noch etwas anders. Eine Postkarte reichte für eine Bewerbung, jetzt müssen immerhin 50 Wahlberechtigte eine Kandidatur unterstützen.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Wahl verschoben - vom Mai auf den Juli. Noch-Amtsinhaber Herman Josef Pelgrim führte die Geschäfte bisher weiter und ist Wahlleiter, da er nicht mehr antritt.

Kandidat Simon Michler

Den Anfang bei der Bewerbung machte Simon Michler (CDU), Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg. Der 38-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) und studierter Wirtschaftsfördererwurde wurde in Heilbronn geboren, wuchs in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), ist verheiratet und hat keine Kinder. Bevor er Bürgermeister wurde, war er unter anderem Haupt- und Personalamtsleiter der Stadt Möckmühl (Kreis Heilbronn) und Leiter des Amtes für Bildung, Schule und Sport der Stadt Aalen.

Kandidat Daniel Bullinger

Daniel Bullinger (FDP) ist amtierender Bürgermeister von Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall). Er wurde vor 36 Jahren in Schwäbisch Hall geboren, ist mittlerweile mit Jessica Bullinger verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Bullinger ist Diplomverwaltungswirt (FH) mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Kommunalpolitik. Vor seiner Zeit als Bürgermeister war er unter anderem Hauptamtsleiter der Gemeinde Mötzingen (Kreis Böblingen).

Kandidat Alexander Kejs

Der 36 Jahre alte Alexander Kejs (parteilos) ist gelernter Friseurmeister und Chef seines eigenen Geschäfts. Er war bereits 2013 zur Wahl des Haller OB angetreten. Damals erreicht er rund 3,7 Prozent der Stimmen. Zwischenzeitlich hat er sich zum Kaufmännischen Fachwirt weitergebildet. Geboren wurde Kejs in Krasnowodsk (Turkmenistan), wuchs in Schwäbisch Hall-Hessental auf und ist verheiratet.

Kandidat Andreas Baum

Unternehmensberater Andreas Baum ist eine Hälfte der Bundesdoppelspitze der Partei Die Basis. Bis zu seiner Beratertätigkeit war Baum in mehreren Unternehmen der Automobilzulieferindustrie im Vorstand. Er wohnt seit kurzem mit seiner Lebensgefährtin in Schwäbisch Hall und hat drei erwachsene Söhne. Den Einzug als Angeordneter seiner Partei in den Landtag verpasste der Ingenieur und Betriebswirt im März.

Kandidatin Kathinka Kaden

Pfarrerin Kathinka Kaden (Grüne) trat ebenfalls im März erfolglos für ihre Partei an. Die studierte Theologin ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder, die aktuell beide studieren. Seit sieben Jahren ist sie Gemeindepfarrerin in Donzdorf (Kreis Göppingen). Sie war unter anderem Vorsitzende der kirchenpolitischen Vereinigung Württemberg "Offene Kirche" und Studienleiterin für Politik und Recht an der Evangelischen Akademie in Bad Boll.

Kandidatin Sarah Holczer

Sarah Holczer (SPD) ist 39 Jahre alt, verheiratet und drei Kinder. Sie wurde in Stuttgart geboren und studierte in Heilbronn und Künzelsau (Hohenlohekreis). Sie ist Betriebswirtin (IHK) und Wirtschaftsfachwirtin (IHK). Aktuell betreut sie die Bereiche Projektmanagement und Finanzen eines Unternehmens in Reutlingen. Gleichzeitig ist sie Inhaberin eines Betriebs in Herrenberg (Kreis Böblingen).

Kandidat Henning Lenz

Der 33 Jahre alte Henning Lenz (parteilos) wurde in Schwäbisch Hall geboren. Er ist ledig und hat keine Kinder. Lenz machte ein Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement und ist aktuell selbständiger Discjockey und Veranstalter.

Wahllokale sind bereit

Für die Wahl am Sonntag ist alles bereit, teilweise noch von der vergangenen Landtagswahl. Der amtierende OB Pelgrim hofft auf eine hohe Beteiligung: 20 Prozent der Wahlberechtigten in Schwäbisch Hall haben auch schon per Brief gewählt. Am Sonntag werden die ersten Ergebnisse auch zeitnah online gestellt, vor dem Rathaus gibt es eine Live-Übertragung. Und im Wahllokal gelten trotz sinkender Inzidenzwerte weiterhin die Corona-Vorgaben, Maske und Abstand.