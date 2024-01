OB Mergel: "Heilbronn wird zum Synonym für Künstliche Intelligenz werden"

Vom Klimaschutz über Geflüchteten-Unterkünfte bis zum geplanten KI-Park - für den Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel war das Jahr 2023 herausfordernder denn je.

Wie so viele Kommunen im Raum Heilbronn war auch die Stadt Heilbronn 2023 enorm mit der Bewältigung der Flüchtlingskrise beschäftigt. "Ich denke, wir haben die Unterbringung der Flüchtlinge bisher gut organisieren können", so Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Man sei aber auch in diesem Jahr bereits an Grenzen gestoßen.

Aber auch hier das ehrliche Wort: Unsere Kapazitäten sind begrenzt.

Die Stadt Heilbronn wolle Menschen mit Bleibeperspektive eine gute Unterbringung und die Möglichkeit zur Integration bieten. Kommunen seien hier aber auch auf die Unterstützung von Bund und Land angewiesen.

Es braucht dringend größere Landeserstaufnahmestellen, die den Druck von den Kommunen nehmen.

Und natürlich, so Mergel, müsse die Bundespolitik auch wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Zugangs von Menschen ohne Bleibeperspektive ergreifen.

Heilbronn als soziale Stadt

Mit der "Perspektive 2030" habe die Stadt Heilbronn einen Fahrplan für dieses Jahrzehnt vorgelegt. "Wir stellen unsere Stadt in allen wichtigen Bereichen zukunftsfest auf", so der OB. Investitionsschwerpunkte im Haushalt 2024 sind die Themen Bildung, Mobilität, Klimaschutz und Digitalisierung. Ganz besonders wichtig ist dem SPD-Oberbürgermeister aber auch, dass Heilbronn als soziale Stadt im engen Schulterschluss mit Partnern nach wie vor auch die Schwächsten in der Gesellschaft unterstützt.

Der eigentliche Charakter der Stadt zeigt sich am Umgang mit ihren Schwächsten.

Künstliche Intelligenz und Heilbronn

Euphorisch wird der Heilbronner Rathauschef vor allem, wenn er sich anschaut, was derzeit alles rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Heilbronn aufgebaut wird. Der künftige Innovationspark Künstliche Intelligenz, kurz Ipai, werde auch überregional intensiv wahrgenommen. Vor Kurzem gab es zudem das Richtfest am neuen Gebäude der Campus Founders auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich wird in Heilbronn eine Außenstelle aufbauen.

Heilbronn wird in den kommenden Jahren sicherlich zu einem Synonym für Künstliche Intelligenz werden.

Aus Sicht des OB wird es in Zukunft keine Wirtschaftsbranche geben, die ohne KI auskommen wird. Wichtig sei jetzt aber auch, das Thema noch viel stärker in die Bevölkerung zu transportieren. Dass es hier ein großes Interesse gibt, zeigen etwa die Teilnehmerzahlen bei den KI-Gesprächen der Stadt und der Volkshochschule, so Mergel.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Als große Herausforderung in den nächsten Jahren sieht der Heilbronner OB aber auch die erfolgreiche Umgestaltung wichtiger Wirtschaftszweige wie etwa der Automobilindustrie. In den Böllinger Höfen betreibt Audi neben Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ein weiteres Werk. Aber auch der Klimaschutz, die Mobilitätswende oder bezahlbarer Wohnraum und vieles mehr würden die Stadt auch weiterhin sehr intensiv fordern und beschäftigen.

Der Kern aller Dinge ist und bleibt der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Wenn die Menschen Brücken zueinander bauten, dann sei man als starke Gemeinschaft auch den zukünftigen Herausforderungen gewachsen.