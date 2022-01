per Mail teilen

Die drei Kandidaten für die Heilbronner Oberbürgermeisterwahl am 6. Februar stellen sich am Mittwochabend in der Heilbronner Harmonie öffentlich vor. Beworben haben sich Amtsinhaber Harry Mergel (SPD), Raphael Benner (AfD) und Katharina Mikov (parteilos). Coronabedingt wird die Teilnehmerzahl auf 350 Personen begrenzt. Die Veranstaltung wird aber aufgezeichnet und auf die städtische Internetseite gestellt.