Der Eppinger Oberbürgermeister Klaus Holaschke erhofft sich vom Impfgipfel des Landes am Freitag einen Überblick zum Stand der Impfungen. An der Videokonferenz sollen Vertreter aus dem Gesundheitsbereich und den Kommunen teilnehmen. Holaschke sagte im Vorfeld, er erhoffe sich einen Datenüberblick über die Impflage mit Information zum Beispiel über die Anzahl der 80-Jährigen in Eppingen (Kreis Heilbronn), die bisher von einem Impfangebot Gebrauch gemacht haben. Diese Informationen seien sinnvoll für die weitere Planung der Impfangebote und Impforte. Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer will beim Impfgipfel erneut mehr Impfstoff für Hotspot-Regionen fordern.