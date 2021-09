Heilbronner Oberbürgermeister Mergel tritt wieder zur Wahl an

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) stellt sich wieder zur Wahl für den OB-Posten. Das hat er am Donnerstag bekannt gegeben.

Das Besondere an der Heilbronner Oberbürgermeister-Wahl im Februar ist, dass CDU und Grüne keinen Gegenkandidaten aufstellen werden. Mergel wird aber nicht nur von CDU und Grünen, sondern auch von der FDP, und den Freien Wählern unterstützt. Man habe in Heilbronn gemeinsam schon viel erreicht, heißt es einstimmig: zum Beispiel in Sachen Wohnungsbau oder, dass Heilbronn eine niedrige Kriminalitätsrate hat. Zudem sei Heilbronn jetzt eine Wissensstadt mit Bildungscampus, mit Medizinforschung, mit Innovationspark für Künstliche Intelligenz. Und man habe noch viel vor: weiter arbeiten am Klimaschutz, an der Mobilität und der Digitalisierung in der Stadt.

Mitglider des Gemeinderats sprechen sich für Mergel aus

Die erneute Kandidatur von Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) wird von den großen Fraktionen im Gemeinderat begrüßt und unterstützt. So sicherte bereits im Sommer Nico Weinmann (FDP) Mergel bei einer Wiederwahl seine Unterstützung zu. Mergel habe die Stadt auf einen guten Weg gebracht, so Herbert Burkhardt (FWV). Die CDU mit Thomas Randecker setzt auf Kontinuität. Rainer Hinderer (SPD) bescheinigt Mergel eine gute Konstitution - körperlich und mental. Und Susanne Bay (Grüne) will mit Mergel als OB den Klimaschutz in Heilbronn vorantreiben.

Harry Mergel und die Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat, die den amtierenden OB unterstützen SWR

Bei der vergangenen Wahl 2014 zum Beispiel hatte die CDU mit Martin Diepgen noch einen eigenen Kandidaten. Längst ist der in Mergels Mannschaft integriert - als Finanzbürgermeister.

Mergel wäre bei Antritt einer zweiten Amtszeit 66 Jahre alt

Bei der Wahl vor acht Jahren hatte Dieter Schwarz Harry Mergel offen unterstützt. Und sowohl Mergel als auch die großen Gemeinderatsfraktionen wollen dessen Stiftung auch künftig mit im Boot haben, sagen sie.

Die Wahl ist voraussichtlich am 6. Februar. Am 11. Februar wird Mergel 66 Jahre alt, dennoch würde er bei einer Wiederwahl die kompletten acht Jahre im Amt bleiben wollen. Es gibt derzeit einen Gegenkandidaten, Raphael Benner AfD. 2014 hatte Mergel seine erste Amtszeit angetreten.