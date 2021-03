per Mail teilen

Der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer (Kreis Schwäbisch Hall) hat eine Online-Petition gestartet. Er fordert, Lockerungen der Corona-Beschränkungen an die landesweite Inzidenz und nicht an regionale Inzidenzen zu koppeln. Maßnahmen sollten landesweit einheitlich geregelt werden, so Grimmer.