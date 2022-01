Crailsheims Oberbürgermeister vier Jahre im Amt

Er gehört zu den jüngeren Oberbürgermeistern, nicht nur in der Region Heilbronn-Franken: Christoph Grimmer ist jetzt vier Jahre Crailsheimer OB – und zieht Bilanz.

Es ist Halbzeit in der Amtszeit für Christoph Grimmer (parteilos). Vier Jahre, in den viel passiert ist, sagt er im Interview mit dem SWR Studio Heilbronn - nicht ohne Ernst. Denn er hat sich mehr als die Hälfte seiner bisherigen Amtszeit in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit dem Thema Corona beschäftigen müssen. Das war nicht immer einfach, sagt er.

Oberbürgermeister Christoph Grimmer Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Dabei denkt er auch an seine Mitarbeiter im Rathaus, die mit dem Virus umgehen mussten und müssen, aber auch auf die Einhaltung der Landesvorgaben achten sollen. "Nicht alles, was an Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren erlassen worden ist, ist für uns immer nachvollziehbar gewesen", sagt der OB.

„Ich bin nach etwa zwölf Jahren zurückgekommen, um Oberbürgermeister zu werden."

Viele positive Dinge in den vergangenen Jahren

Vor allem im Bereich Kindergärten und Schulen stand und steht nicht nur Crailsheim vor großen Herausforderungen, sagt der 37-Jährige - und die sich ständig ändernden Regelungen machten es allen umso schwerer.

Dank einer deutlichen Mehrheit im Gemeinderat konnte die Stadt Crailsheim im Frühjahr 2021 den Hangar im Fliegerhorst kaufen und wird diesen künftig als Stadthalle betreiben Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Trotzdem sieht Christoph Grimmer viele Dinge, die in den vergangen vier Jahren passiert sind, positiv: der Kauf des Kultur- und Veranstaltungszentrums Hangar als Stadthalle ist vollzogen, die Modernisierung des Bahnhofs konnte endlich mit Deutscher Bahn und dem Land auf den Weg gebracht werden, die Schulentwicklung schreitet voran.

Bürgerbeteiligung überwiegend sehr gut

Vieles wurde mit Bürgerbeteiligung entschieden oder angegangen. „Das beste Beispiel ist das Entwicklungskonzept für die östliche Innenstadt“, sagt Grimmer. "Wir haben vielfältige Möglichkeiten geboten, die stark genutzt wurden", freut sich der OB.

Erste Besprechungen zum Projekt östliche Innenstadt (v.l.): Bürgermeister Jörg Steuler, Regierungspräsident Wolfgang Reimer und OB Grimmer Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Volksfestplatz steht auch künftig im Fokus

Auch, weil die Sanierung und Modernisierung rund um den Volksfestplatz das Thema der nächsten Jahre ist. Dort sollen unter anderem neue Wohnungen entstehen und der Volkfestplatz attraktiver werden. Zudem hofft OB Grimmer, dass das Finanzamt mit einem Neubau der Stadt Crailsheim erhalten bleibt.

"So funktioniert Demokratie und es ist unser Auftrag, den Beschluss als Verwaltung auch so umzusetzen."

Die Bürgerbeteiligung beim Thema Hallenbad war auch sehr gut, gibt der OB zu - obwohl da Bürger und Gemeinderat eine andere Variante gewählt haben als der Oberbürgermeister wollte. Der OB hätte den Standort gerne in der Stadt belassen, Bürger und Gemeinderat haben sich für einen Neubau in der Nähe des Freibads entschieden.

Verkehrsminister Winfried Hermann im September 2020 bei einem Besuch am Crailsheimer Bahnhof mit Oberbürgermeister Christoph Grimmer (v.l.) SWR

Soziale Netzwerke als Austauschplattform

Enttäuscht war OB Grimmer von der Bürgerbeteiligung zum Thema "Verkehrsberuhigte Innenstadt". Mehrfach habe die Verwaltung dazu aufgerufen, am Ende beteiligten sich rund 30 Crailsheimer. „Da sind die Diskussionen in den sozialen Medien leider oft interessanter als sich direkt mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat auseinanderzusetzen“, bedauert Grimmer.

"Ich hoffe, die Engel-Brauerei verlegt nur die Produktion nach Feuchtwangen und behält die Zentrale und den Biergarten mit Engel-Keller in Crailsheim."

Soziale Medien verschaffen Überblick

Die sozialen Medien hat er selbst aber immer im Blick. Die eine oder andere Diskussion verfolgte er auch schon mal, um sich einen Überblick der Stimmung zu verschaffen, meint er. Wer etwas anders machen wolle, müsse sich auch mal vom Bildschirm wegbewegen und aktiv mitarbeiten, sagt Grimmer. Die Stadt biete genug Möglichkeiten.

Hoffnung: Engel-Brauerei bleibt zum Teil

Die Verwaltung hat auch der Engel-Brauerei viele Angebote gemacht, sagt Grimmer. Leider, sagt er, ziehe die doch weg von Crailsheim ins bayrische Feuchtwangen. Da gebe es besser Entwicklungsmöglichkeiten für eine Erlebnis-Brauerei, gibt der OB sportlich zu, und hofft, dass zumindest ein Teil der Traditionsbrauerei der Stadt erhalten bleibt.

Das ist ein Wunsch für die nächsten vier Jahre seiner Amtszeit. Dazu möchte Christoph Grimmer bereits angeschobene Projekte weiterführen und bestenfalls beenden. Wobei das Thema Schulentwicklung oder auch das Projekt östliche Innenstadt deutlich mehr Zeit benötigen.

OB Grimmer und Sabine Wolfinger, Leiterin des Kindergartens Kleeblatt, beim Start der Kitalente-Kampagne (Archiv) Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Grimmer freut sich auf die zweite Halbzeit

Alles in allem ist Christoph Grimmer sehr gerne Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt. Die Halbzeit sporne ihn noch mehr an, lächelt er. "Es gibt noch viel zu tun in Crailsheim", sagt er und die Freude auf die zweite Halbzeit ist ihm deutlich anzusehen.