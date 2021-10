An der Corona-Studie können ausschließlich Menschen teilnehmen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und bereits an der ersten Studie in Kupferzell teilgenommen haben. Zur zweiten Studie sind rund 350 Kupferzeller eingeladen. Mit dieser Teilnehmeranzahl sei die Studie besonders wichtig, es gebe noch zu wenig Erkenntnisse in diesem Bereich, heißt es vom RKI.