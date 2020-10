Am Montagabend entscheidet der Wertheimer Gemeinderat über die Nutzung von Teilen des Gewerbegebiets Reinhardshof. Naturschützer fordern, Bereiche des ehemaligen Garnisonsstandorts der US-Armee in ein Naturschutzgebiet umzuwidmen. Die Stadtverwaltung will die Nutzung des Teils des Geländes noch offenlassen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte dem SWR Studio Heilbronn: "Zum Beispiel ist die Idee entstanden, in einem anderen Bereich Gewerbegebiet auszuweisen, in einem Bereich, der für den Naturschutz und die Ökologie nicht so wertvoll ist. Das muss geprüft werden, ob das möglich ist. Und zum Zweiten erleben wir ja jetzt wirtschaftliche Veränderungen durch die Corona-Pandemie und wissen heute noch gar nicht, welche Flächenbedarfe für die Unternehmen in den nächsten Jahren notwendig sind."