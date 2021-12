Vor Ferienbeginn: Nur wenige Schüler in freiwilliger Quarantäne

Schülerinnen und Schüler können sich seit Montagmorgen auch in Heilbronn-Franken für die letzten drei Tage vor den Ferien in freiwillige Quarantäne begeben.

Von leeren Klassen in Heilbronn-Franken keine Spur. Aus manchen Schulen heißt es auf SWR-Anfrage immer wieder. Es gebe zwar Schülerinnen und Schüler, die zuhause geblieben sind, die große Mehrheit aber sei in der Schule. Wie zum Beispiel am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm. Die Eltern seien hier sehr zurückhaltend damit, sagte Schulleiter Marco Haaf dem SWR. Darüber ist er froh, denn für die Lehrkräfte bedeute dies einen zusätzlichen Aufwand.

Aufgaben per Mail oder Online-Unterricht

Auch Jana Kolberg von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Main-Tauber/Hohenlohe spricht davon, dass die Möglichkeit "glücklicherweise nur vereinzelt angenommen wird". Die Kinder, die zuhause bleiben, bekommen Aufgaben. Wie, das sei von Schule zu Schule unterschiedlich, ob in digitaler Form oder direkt Materialpakete. Sicher sei nur, dass dies nicht von den Lehrkräften im Präsenzunterricht mitgestemmt werden könne, so Kolberg.

Heilbronner Gesamtelternbeirat befürwortet die Möglichkeit

Gedacht ist das Angebot für Familien, die vor Weihnachten ihre Kontakte reduzieren wollen. Ob die Möglichkeit der selbst gewählten Quarantäne sinnvoll ist - dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Jana Kolberg ist skeptisch. Die Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende, Viviane Kalisch, findet die Möglichkeit der freiwilligen Quarantäne dagegen gut.

Man könne die Situation nicht mit der vor einem Jahr vergleichen, wo die Impfkampagne gerade erst begonnen hatte, so Kalisch. Eine differenzierte Lösung, wie die freiwillige Quarantäne, werde auch denjenigen gerecht, die sich nicht impfen lassen konnten oder wollten. Sorge, dass die Kinder zu Hause Schulstoff versäumen, hat sie nicht.

Eines ist aber klar: ein Freibrief für vorgezogene Weihnachtsferien ist die freiwillige Quarantäne nicht.