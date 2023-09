Neckarsulm: "Lebendiges Museum" für Fans alter Zwei- und Vierräder

Wer sich an historischen Zwei- und Vierrädern nicht satt sehen kann, der war am Samstag in Neckarsulm gut aufgehoben. Es gab Fahrzeug-Modelle der Tradionsmarke NSU zu bestaunen.

Die Traditionsmarke NSU feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Fans und Interessierte aus der Region kamen am Samstag nach Neckarsulm, um mit zu feiern und die historischen Zwei- und Vierräder genau zu begutachten. Veranstaltet wurde das "Lebendige Museum" von Audi und dem Deutschen Zweirad- und NSU-Museum. Gezeigt wurden dabei die Meilensteine der NSU-Historie. Beim Fantag in Neckarsulm gab es viel zu bestaunen. Audi Fred Schulze, Werksleiter des Audi Standorts Neckarsulm, sagte dazu: "Der Mut und Innovationsgeist dieser starken Marke prägen und inspirieren uns bis heute.“ Gäste des Fan-Tags konnten zum Beispiel den NSU Rekordwagen aus dem Jahr 1963 bestaunen oder das Motorradmodell NSU Lux und den NSU Prinz 4 L. Der NSU Prinz 4 war mit einer halben Million gebauten Exemplaren das erfolgreichste Modell der Marke NSU. Kinder konnten an Mitmachstationen basteln, an der Kinder-Rallye teilnehmen oder historisches Holzspielzeug ausprobieren. Ein Erlebnis für Fans historischer Motorräder in Neckarsulm. Audi