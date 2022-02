Das Kürzel "NSU" spaltet die Meinungen in Neckarsulm

Die Neckarsulmer Sportunion (Kreis Heilbronn), kurz "NSU", hat sich am Mittwochabend offiziell in Sportunion Neckarsulm, kurz "SUN", umbenannt, um eine Verwechslung mit der ebenfalls "NSU" genannten Nazi-Terrorgruppe zu vermeiden. Zuletzt seien Sportler immer wieder wegen des "NSU"-Kürzels auf ihren Trainingsjacken angegangen worden. Das Neckarsulmer Zweirad- und NSU-Museum hält derweil am "NSU"-Kürzel fest. Die Museumschefin Nathalie Walz erklärte dem SWR Studio Heilbronn: "Eine Marke zu haben, die den eigenen Stadtnamen Neckarsulm im Logo hat, das ist natürlich etwas Besonderes." Der ehemalige Weltmarktführer NSU sei bis heute in der Stadt, der Region, wie auch bei Insidern gut bekannt.