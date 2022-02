Novavax-Impfstoff bald in Heilbronn-Franken erwartet

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn hat bereits zur Terminvormerkung für den Impfstoff von Novavax aufgerufen. Auch andere Kreise wollen damit Impfen.

Mit einem weiteren Impfstoff soll die Impflücke reduziert werden. Der Impfstoff mit dem Namen „Nuvaxovid“ des Unternehmens Novavax funktioniert etwas anders, als die bisher geimpften Vektor- und mRNA-Impfstoffe. Teilweise haben impfkritische Menschen angegeben, auf diesen Impfstoff warten zu wollen.

Noch kein Impfstoff in den Kreisen

Deutschland hat für dieses Jahr insgesamt fünf Millionen Dosen des Novavax-Impfstoffs bestellt. Etwas später als angekündigt, sollen Impfdosen Anfang März in Baden-Württemberg sein.

Die Impfung mit diesem Impfstoff ist von der Ständigen Impfkomission (STIKO) für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Für eine Grundimmunisierung sind, wie schon bei den meisten bisherigen Impfstoffen, zwei Dosen notwendig - im Abstand von mindestens drei Wochen.

Heilbronn: Novavax-Start Anfang März

Die Stadt Heilbronn hat dazu aufgerufen, sich auf die Merkliste für den Novavax-Impfstoff einzutragen. Vorerst seien 50 Prozent der Impfdosen für Menschen reserviert, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, die ab dem 15. März gilt.

Für diese Reservierung ist eine gesonderte Registrierung notwendig. Die Impftermine werden vergeben. Ab Anfang März sollen die ersten Dosen verabreicht werden, teilt die Stadt mit.

SWR Simon Bendel

Im Kreis Heilbronn Termine angekündigt

Im Kreis Heilbronn sind zahlreiche Impfmöglichkeiten angegeben. Darunter auch der "Regionaler Impfstützpunkt Landkreis Heilbronn" der Praxis Fink und Ludwig. Dort sind telefonische Anmeldungen für Novavax möglich.

Hohenlohekreis: Interesse per Mail anmelden

In Hardthausen, Pfedelbach und Künzelsau wird im Hohenlohekreis von der Gemeinschaftspraxis Sandig und Bublitz geimpft. Auch das Novavax-Vakzin soll dort geimpft werden. Interessierte sollen sich per Mail melden.

Kreis Schwäbisch Hall: Sonderimpfaktion am 6. März

Im Kreis Schwäbisch Hall ist bereits eine Sonderimpfaktion am 6. März im Impfstützpunkt Crailsheim angekündigt. Dort soll der Novavax-Impfstoff vorhanden sein. Aber auch andere Impfstoffe werden verfügbar sein.

"Der Termin richtet sich speziell an Menschen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen", heißt es aus dem Landratsamt Schwäbisch Hall. Wie viele Novavax-Dosen im Landkreis verfügbar sein werden, hänge von der Verteilung in Baden-Württemberg ab, die sich an der Einwohnerzahl orientiere, teilt das Landratsamt mit. Impftermine sind auf der Website des Kreises eingetragen.

Impfzahlen sind rückläufig

Im Kreis Schwäbisch Hall sind rund 67 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft, gut 45 Prozent dreifach, so das Sozialministerium Baden-Württemberg (Zahlen bis 21.2.22). Diese Prozente haben sich seit Wochen nicht mehr deutlich erhöht. Die Impfungen gehen zurück, heißt es aus dem Landratsamt.

Etwa 350 Impfungen pro Woche werden im Haller Kreis von den Impfteams durchgeführt, darunter etwa zehn Prozent Erstimpfungen. Die Impfungen durch Arztpraxen sind in der landesweiten Statistik erhoben. Ebenfalls rund zehn Prozent Erstimpfungen meldet der Kreis Heilbronn im Februar. Dort gehen die Impfzahlen drastisch zurück.

"In der ersten Woche im Februar wurden [im Impfstützpunkt Ilsfeld] 315 Impfungen, in der 2. Woche 226 Impfungen und in der 3. Woche 187 verabreicht."

Die Öffnungszeiten im Impfstützpunkt Ilsfeld (Kreis Heilbronn) sollen angepasst werden. Freiwerdende Kapazitäten sollen anderweitig, zum Beispiel in Altenheimen, eingesetzt werden.