Nach einem Gerichtsurteil bleiben acht Notfallpraxen in Baden-Württemberg dauerhaft geschlossen. Zumindest in der Notaufnahme in Öhringen blieb ein Patienten-Ansturm vorerst aus.

Der Ärzteverband Marburger Bund hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) dazu aufgefordert, die Schließungen und Teilschließungen von Notfallpraxen im Land rückgängig zu machen. Der Verband vertritt vor allem Krankenhausärzte.

"Es kann nicht sein, dass aufgrund der Einschränkung des Versorgungsauftrages durch die KVBW nun die Ärztinnen und Ärzte und das nicht-ärztliche Personal in den Krankenhäusern im Land die Zeche zahlen müssen", sagte die Landesvorsitzende Sylvia Ottmüller einer Mitteilung zufolge.

Viele Notfallpraxen weiter offen

Durch die Einschränkungen in den Notfallpraxen sei damit zu rechnen, dass deutlich mehr Patientinnen und Patienten in die Notaufnahmen kommen, obwohl sie dort nicht hingehören.

Von den 115 Notfallpraxen im Land seien an den Wochenenden und Feiertagen weiter über 100 geöffnet, wenn auch teilweise mit reduzierten Zeiten, hieß es von der Kassenärztlichen Vereinigung im Land. Viele Mitglieder, die sich bislang nicht gemeldet hätten, müssten jetzt Bereitschaftsdienste übernehmen, sagte ein Sprecher dem SWR.

Ansturm auf Notaufnahme in Öhringen vorerst ausgeblieben

Zu einem befürchteten Ansturm auf die Notaufnahme zum Beispiel in der Klinik in Öhringen (Hohenlohekreis) ist es bisher aber nicht gekommen. Der Klinikbetreiber BBT hielt einen großen Patienten-Andrang für möglich, nachdem die KVBW unter anderem die Notfallpraxen in Künzelsau (Hohenlohekreis) und Möckmühl (Kreis Heilbronn) geschlossen hatte. Am ersten Wochenende nach der Schließung habe man in der Notaufnahme in Öhringen davon noch nichts gespürt, so eine Sprecherin der BBT-Gruppe im SWR. Allerdings sei es in den Herbstferien ohnehin ruhiger. Es werde sich erst in den nächsten Wochen zeigen, wie Notfallpatientinnen und -patienten damit zurechtkommen.

Ärzteverband sieht Vertragsärzte in der Pflicht

Damit es dann nicht zum großen Chaos kommt, fordert der stellvertretende Vorsitzende des Marburger Bundes, Jörg Woll, von der KVBW, die ambulante Notdienstversorgung sicherzustellen.

Die gesetzliche Regelung ist glasklar: Der Versorgungsauftrag liegt bei den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten.

Die Kassenärztliche Vereinigung müsse die niedergelassenen Ärzte dafür in die Pflicht nehmen.

Urteil führte zur neuen Lage

Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel. Dort hatte ein Zahnarzt geklagt, der als sogenannter Poolarzt immer wieder Notdienste übernommen hatte. Die Rentenversicherung war davon ausgegangen, dass er selbstständig ist. Der 12. Senat entschied am Dienstag aber, dass die Teilnahme am ärztlichen Bereitschaftsdienst nicht automatisch zur Annahme einer selbstständigen Tätigkeit führt.

Das Gericht urteilte, dass Poolärzte und Poolärztinnen im Notfalldienst nicht automatisch selbstständig und somit sozialversicherungspflichtig sind. Das bestehende System kann so in der bisherigen Form nicht weitergeführt werden, wie die KVBW mitteilte. Seit Mittwoch gilt ein Notfallplan. Der Rettungsdienst und die Notaufnahmen sind von dem Urteil nicht betroffen.