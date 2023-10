Die Notfallversorgung bei Zahn- und Hausärzten könnte auch im Raum Heilbronn schwieriger werden. Vieles hängt von der Entscheidung des Bundessozialgerichts (Kassel) am Dienstag ab.

Das Bundessozialgericht in Kassel will am Dienstag entscheiden, ob ein Zahnarzt sozialversichert sein muss, wenn er Notdienst hat. Ein Zahnarzt aus Baden-Württemberg hatte Klage eingereicht. Das Urteil betrifft dann möglicherweise auch die Allgemeinmediziner.

Ende der Notfallversorgung in Möckmühl?

Sollte künftig ein Arzt, der nachts oder am Wochenende Dienst hat, sozialversicherungspflichtig sein, dann könnte das Folgen in der Region Heilbronn-Franken haben. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) will dann die Notfallversorgung in Möckmühl (Kreis Heilbronn) stoppen und in Brackenheim (Kreis Heilbronn) einschränken. Die Versorgung in Heilbronn würde demnach nicht eingeschränkt, heißt es.

Ärzte im Ruhestand sichern Notfallversorgung

Viele in den Notfallzeiten diensthabende Medizinerinnen oder Mediziner seien bereits im Ruhestand und gar nicht über die Kassenärztliche Vereinigung versichert. Das hat der Heilbronner Internist Andreas Hamberger dem SWR gesagt. Hamberger ist für den Notdienst im Stadt- und Landkreis Heilbronn zuständig. Zwar entscheidet das Gericht erstmal nur für Zahnärzte, es wird aber davon ausgegangen, dass das Urteil auch für Allgemeinmediziner gilt.

Versicherungspflicht laut KVBW nicht bezahlbar

Landesweit sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) 3.000 freiwillige Ärztinnen und Ärzte in einem Pool organisiert, um die Versorgung nachts und am Wochenende sicherzustellen. Sollte für alle eine Sozialversicherungspflicht in Kraft treten, sei das weder finanziell noch organisatorisch zu stemmen. Das sagte ein KVBW-Sprecher am Montag dem SWR.