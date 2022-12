Ungewisse Zukunft für Notfallambulanz Brackenheim

per Mail teilen

Bei der Notfallambulanz in Brackenheim ist der Vorstand des ärztlichen Vereins geschlossen zurückgetreten. Wie es mit der Einrichtung weitergeht, ist noch unklar.

Mit Hochdruck arbeite man daran, dass die Notfallambulanz erhalten bleibe, sagte Ulrich Heckmann (FDP), Bürgermeister von Güglingen (Kreis Heilbronn) dem SWR. Hintrgrund ist der Rücktritt des Vorstands des ärztlichen Vereins der Notfallambulanz in Brackenheim (Kreis Heilbronn). Heckmanns Kommune wäre von einem möglichen Aus der Notfallambulanz besonders stark betroffen, ebenso wie Brackenheim. Beide Stadtverwaltungen würden derzeit gemeinsam mit dem Förderverein Gesundheitsversorgung Zabergäu und dem Landkreis Heilbronn nach Lösungen suchen.

Notfallpraxis versorgt Einzugsgebiet mit rund 132.000 Menschen

Alle Akteure seien sehr interessiert an einer Fortführung der Notfallambulanz - dazu sei man auch in Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Es gebe bereits Ansätze, wie man nach dem Rücktritt des Vorstands des ärztlichen Vereins der Brackenheimer Notfallklinik weitermachen könne, so Ulrich Heckmann.

Die Notfallpraxis Brackenheim befindet sich seit September 2020 im neuen SLK Gesundheitszentrum Brackenheim. Dieses soll nach dem Wegfall des örtlichen Krankenhauses die ambulante Versorgung im Zabergäu für rund 132.000 Menschen sicherstellen.