per Mail teilen

Bei der Europameisterschaft der Berufe "EuroSkills 2023" hat der Nordheimer Mechatroniker Tim Vogel die Bronzemedaille geholt. Die EM ist am Samstag in Polen zu Ende gegangen.

Die Europameisterschaft der Berufe, die "EuroSkills 2023", ist am Wochenende in Danzig zu Ende gegangen - und das unter anderem mit einer Bronzemedaille für die Region Heilbronn-Franken. Tim Vogel aus Nordheim (Kreis Heilbronn) und Lukas Röser aus Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) erkämpften als Team den dritten Platz in der Disziplin "Robot Systems Integration".

"Macht sich bestimmt gut im Lebenslauf"

Bei der Disziplin geht es um die Programmierung von Industrierobotern, wie man sie zum Beispiel von Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie kennt. Für die "EuroSkills 2023" mussten Vogel und Röser reale Anwendungen in kleiner Form nachbilden.

Tim Vogel aus Nordheim konnte mit seinem Teamkollegen Lukas Röser Bronze erkämpfen. Quelle: WorldSkills Germany

Gold in der Deutschen Meisterschaft

Die beiden gelernten Mechatroniker hatten in ihrer Disziplin bereits im vergangenen Jahr Gold bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen, diesmal gab bei dem Wettbewerb in Polen Bronze. Insgesamt räumten die deutschen Teilnehmenden 23 Medaillen ab, fünf davon waren Goldmedaillen. Die nächste Europameisterschaft ist 2025 in Dänemark.

Rund 600 Nachwuchs-Fachkräfte aus 32 Ländern kämpften seit Dienstag um den EM-Titel in Danzig. Alle zwei Jahre messen sich Talente verschiedener Länder in insgesamt rund 45 Disziplinen miteinander.