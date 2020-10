per Mail teilen

Ein 15-Jähriger soll am Nordheimer Bahnhof (Kreis Heilbronn) einen Zugbegleiter geschlagen und verletzt haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war der Jugendliche am Sonntag ohne gültigen Fahrschein erwischt worden und habe aggressiv reagiert. Der Zugbegleiter erlitt eine Prellung des Jochbeins.