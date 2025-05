per Mail teilen

Nina Warken aus Tauberbischofsheim wird am heutigen Dienstag neue Bundesgesundheitsministerin. Sie wird im Anschluss an die Wahl des neuen Bundeskanzlers offiziell vereidigt.

Alle Augen richten sich am Dienstag auf den Bundestag in Berlin: Zuerst wird der neue Bundeskanzler gewählt, ernannt und vereidigt. Danach folgen die Ernennungen und Vereidigungen der neuen Ministerinnen und Minister. Eine der wohl überraschendsten Personalien: Nina Warken (CDU) aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) wird neue Bundesgesundheitsministerin. Ihre Familie aus ihrer Heimatstadt Tauberbischofsheim wird sie heute in Berlin begleiten. "Ein spannender Tag", sagte sie dem SWR.

Nina Warken übernimmt Gesundheitsministerium: Respekt vor neuer Aufgabe

Die 45-jährige CDU-Politikerin aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber übernimmt das Amt von Karl Lauterbach (SPD) und betritt damit ein neues politisches Feld. Doch trotz ihrer fehlenden Spezialisierung im Bereich Gesundheit geht Warken mit Selbstbewusstsein ins neue Amt. Im SWR-Interview bezeichnete sie sich selbst als "Generalistin". Sie sei bodenständig, lösungsorientiert und dialogbereit, sagte sie.

"Es ist ein sehr spannender Tag, ein sehr aufregender Tag, natürlich etwas ganz Besonderes, und ich freue mich", sagte Warken kurz vor ihrer Vereidigung. Sie gab sich dabei selbstbewusst, habe aber Respekt vor der neuen Aufgabe: "Ein bisschen Nervosität ist schon auch da. Ich möchte das sehr dialogorientiert angehen, alles dann zu seiner Zeit."

Warken will sich Zeit für den Einstieg nehmen und setzt auf offene Kommunikation. "Ich kann nicht jeden Gesprächswunsch direkt erfüllen", sagte sie. Dennoch versuche sie, auch "auf Augenhöhe gut kommunizieren".

Neue Bundesgesundheitsministerin vor vielen Herausforderungen

In ersten Gesprächen mit ihrem Amtsvorgänger Karl Lauterbach habe sie bereits eine konstruktive Basis gespürt: "Es war ein sehr angenehmes Treffen. Ich glaube, es ist gut, wenn man das politische Geschäft kennt und weiß, wie man Menschen zusammenbringt und Mehrheiten schafft."

Nun muss Warken das Bundesgesundheitsministerium führen – in einer Zeit, in der die Herausforderungen nicht kleiner geworden sind: von der Reform der Pflege über die Digitalisierung des Gesundheitswesens bis hin zur langfristigen Finanzierung des Systems.