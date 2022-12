Schoko-Nikolaus und gestrickte Socken für Lkw-Fahrer

Im Führerhaus ist die Vorweihnachtszeit oft stressig und von Sehnsucht nach zuhause begleitet. Die katholische Betriebsseelsorge hat den Fahrern mit einer Nikolaus-Aktion gedankt.

An der Raststätte Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn) hat die katholische Betriebsseelsorge am Dienstag auf den beiden Rastplätzen selbst gepackte Tüten überreicht. Darin waren unter anderem ein Schoko-Nikolaus und eine Weihnachtskarte mit Wünschen in 14 Sprachen. Eine Heilbronner Apotheke spendete kleine Flaschen mit Multivitaminsaft, außerdem gab es selbst gestrickte Socken, die an die Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen verschenkt wurden.

Stress und Wehmut vor Weihnachten

Gerade die Wochen vor Weihnachten seien oft eine wehmütige Zeit, da die Fahrerinnen und Fahrer nicht zu ihren Familien heimkommen könnten, sagte Krebs. Die Geschenke sollten aufmuntern, aber auch ein "Dankeschön" für den Einsatz der Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sein. Die Tage jetzt in der Vorweihnachtszeit seien besonders stressig für die Fahrerinnen und Fahrer.

"Wir wollen ihnen einfach ein kleines Stück Wertschätzung entgegenbringen und Danke sagen für die Arbeit."

Josef Krebs und sein Team packen gemeinsam Nikolaus-Tüten für die Fernfahrerinnen und Fernfahrer. keb Heilbronn

Die Nikolausaktion startete zunächst auf der Raststätte Wunnenstein West in Fahrtrichtung Stuttgart, danach ging es auf der Raststätte Ost in Fahrtrichtung Heilbronn weiter.