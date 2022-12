In Ilsfeld haben Unbekannte wieder am Nikolaustag die Radarfalle in der 30er-Zone verkleidet. Bürgermeister und Verwaltung nehmen es mit Humor.

"Wir wissen nicht, wer dahinter steckt", sagte Bürgermeister Bernd Bordon (SPD) dem SWR. Auch wenn das Rathaus in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) direkt gegenübersteht, betont die Stadt - nichts damit zu tun zu haben. "Wir verfolgen die Sache auch nicht nach", meint Bordon, "nehmen es mit Humor. Alle Jahre wieder hüllen Unbekannte die Blitzersäule in Ilsfeld am Nikolaustag entsprechend ein. SWR Nikolaus-Blitzer traditionell in den Sozialen Medien Schon seit gut einem Jahrzehnt verkleiden Unbekannte die Radarfalle in der 30er-Zone in der Nacht auf den 6. Dezember als Nikolaus. Am Tag danach sei der Spuk immer vorbei, sagt der Bürgermeister. Die Fotos werden gerne in Facebook und Co. geteilt. Auch das hat fast schon Tradition. Der Stadt gehen die Einnahmen des Tages verloren. Selbst die Polizei nimmt es gelassen, auch weil der Blitzer bei der Aktion nicht beschädigt wird.