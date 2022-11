Niederstetten: Verhärtete Fronten zwischen Gemeinderat und der Bürgermeisterin

per Mail teilen

Im Streit zwischen Bürgermeisterin Heike Naber (CDU) und dem Niederstettener Gemeinderat gibt es bislang nur Verlierer.

In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) ist die Situation zwischen Gemeinderat und Bürgermeisterin Heike Naber (CDU) festgefahren. Am Mittwochabend soll es in der Turnhalle eine Bürgerinfo des Rates zu seiner Sicht des Streits geben.

Chronologie des Streits zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat in Niederstetten

Die Ratsmitglieder haben gedroht gemeinsam das Handtuch zu werfen. Doch das können sie nicht, sagt Professor Matthias Müller von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Jedes einzelne Ratsmitglied brauche einen wichtigen Grund, um ausscheiden zu können. Streit mit dem Bürgermeister, da habe es Urteile gegeben, reichten nicht, so Müller.

Mediation

Es gebe ja auch noch die Möglichkeit, es mit einer Mediation zu versuchen, meint Müller. Zuletzt hatte der Rat eine solche im September 2020 abgelehnt.

Die Bürger als Verlierer

Formaljuristisch könnten Bürgermeisterin und Gemeinderat auch ohne einander, so Professor Müller. In der Praxis aber brauche die Bürgermeisterin den Rat, weil dort die wichtigen Dinge entschieden würden. Umgekehrt brauche der Rat ein Stück weit die Bürgermeisterin, damit Beschlüsse auch umgesetzt würden.

Das heißt: In der Stadt würde sich nicht mehr viel bewegen. Ein Standortnachteil im Kampf um Unternehmen und attraktive Lebensbedingungen.

Dr. Matthias Müller, Professor für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Kommunalverfassungsrecht Privat

Erstmalige Anwendung von Paragraf 128?

Die Ultima Ratio (Paragraf 128) wäre eine vorzeitige Beendigung der Amtszeit der Bürgermeisterin durch das Verwaltungsgericht. Diese kann das Regierungspräsidium beantragen, wenn der Bürgermeister den Anforderungen des Amts nicht gerecht wird und dadurch erhebliche Missstände in der Verwaltung entstehen.

Dabei sei es unerheblich, wer Schuld an diesen Zuständen ist, so Müller. In Baden-Württemberg sei ihm jedoch noch kein Fall bekannt, wo dieser Paragraf zur Anwendung gekommen sei.