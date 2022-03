Ukraine-Krieg auch Thema bei Spatenstich für neuen Hubschrauber-Flugsimulator

Der Bundeswehr-Standort Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) erhält einen neuen Hubschrauber-Flugsimulator. Beim Spatenstich ging es auch um den Ukraine-Krieg.

Brigadegeneral Ulrich Ott sagte in seinem Grußwort vor geladenen Gästen, der Krieg in Europa finde quasi vor der Haustüre statt. So eine Situation habe er sich persönlich nie vorstellen können. Der Krieg in der Ukraine beschäftige die Bundeswehr zu mehr als 100 Prozent.

"Die neue Situation in Europa müssen auch die Soldatinnen und Soldaten erstmal im Kopf bewältigen. Das sind nicht immer schöne Gedanken."

Der neue Flugsimulator wird von einer privaten Firma gebaut, der Helicopter Flight Training Services aus Bayern, und liegt etwas außerhalb des Kasernengeländes. Sie betreibt bereits Flugsimulatoren in Brandenburg und Niedersachsen.

Bessere Einsatzvorbereitung für Pilotinnen und Piloten

Das Unternehmen investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in Niederstetten. Dazu gehört auch ein großer Server, da die Rechenleistung für die Simulationen sehr hoch ist. Der neue Simulator soll Anfang 2024 in Betrieb gehen und Pilotinnen und Piloten noch besser auf Einsätze vorbereiten. Außerdem werden so auch reale Hubschrauberflüge reduziert und damit Emissionen eingespart.

Der NH-90 der Bundeswehr ist in Niederstetten stationiert. SWR Jürgen Härpfer

"So ein Simulator ist enorm wichtig. Wir können das Fliegen unter extremen Bedingungen und unter extremem Stress trainieren. Und der Simulator verzeiht Fehler, aus denen man lernen kann. Fehler dürfen hier gemacht werden."

Für den Standortkommandeur, Oberst Peter Göhringer, selbst Pilot, sind die Simulatorflüge ein ganz wichtiger Teil der Aus- und Weiterbildung. In Niederstetten gibt es aktuell 32 NH90-Hubschrauber und sieben "SAR"-Rettungshubschrauber, die bei Katastrophenfällen wie etwa beim Ahrhochwasser auch zivil eingesetzt werden. Aktuell sind vier Hubschrauber aus Niederstetten bei einer UN-Mission in Mali im Einsatz, auch in Afghanistan waren die NH90-Hubschrauber für Transportflüge und die Bergung von Verletzten vor Ort.

"Es ist ein Wahnsinn, wir realistisch die Welt im Simulator mittlerweile dargestellt werden kann."

"Die Soldatinnen und Soldaten gehören zur Stadt"

Der stellvertretende Bürgermeister von Niederstetten, Klaus Lahr, freute sich über den Spatenstich und die damit verbundene Stärkung des Standortes. Die Soldatinnen und Soldaten gehörten zur Stadt und würden hier eine große Wertschätzung erfahren.

"Die aktuelle Lage, weltpolitisch gesehen, geht einem schwer durch den Kopf, wenn man einen Militärstandort hat. Die Investition ist ein Bekenntnis zum Standort und schafft auch Arbeitsplätze."

In Niederstetten ist das Transporthubschrauberregiment 30 stationiert. Es hat rund 1.200 Soldatinnen und Soldaten.