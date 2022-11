Niedernhall: Interesse an Altenheim in Bürgerhand groß

Der Niedernhaller Bürgermeister Achim Beck hatte vorgeschlagen, ein Seniorenzentrum auf Basis einer Bürgergenossenschaft zu bauen. Das kam bei einer Infoveranstaltung gut an.

Das Interesse in Niedernhall (Hohenlohekreis) an einem Altenheim in Bürgerhand ist groß. Zu einer Infoveranstaltung am Freitagabend kamen rund 240 Bürgerinnen und Bürger. In den nächsten Wochen werde sich entscheiden, ob tatsächlich ein Seniorenzentrum auf Genossenschaftsbasis entstehen könne, so Bürgermeister Achim Beck (parteilos).

Beck: "Müssen uns im Gemeinderat ernsthaft Gedanken machen"

Bürgermeister Beck zeigte sich nach der Veranstaltung sehr zufrieden. Es seien deutlich mehr Interessierte erschienen als erwartet. Der Ball komme jetzt erst ins Rollen, sagte er dem SWR. Je nachdem, wieviele Bürgerinnen und Bürger ernsthaftes Interesse bekundeten, werde sich der Gemeinderat Ende Januar Gedanken machen, ob man die Planungen für das Seniorenzentrum angehe. Am Ende das Tages hieße das, so Beck, hätte man im Jahr 2025/2026 ein Seniorenzentrum gebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger auf einer Genossenschaftsbasis finanziert hätten.

Bürgermeister will Rendite nicht abgeben

Die Idee zur Bürgergenossenschaft für das Seniorenzentrum stammt von Bürgermeister Achim Beck selbst. Er will vermeiden, dass ein auswärtiger Investor die Rendite abschöpft und entschied sich dafür, den Bau eines Seniorenzentrums quasi selbst, beziehungsweise zusammen mit den Bürgern, zu planen. Allerdings müssten von Bürgern, Unternehmen und Vereinen mindestens ein bis zwei Millionen Euro aufgebracht werden.