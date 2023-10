per Mail teilen

Die Stadt Niedernhall bereitet sich darauf vor, im kommenden Jahr mehr Geflüchtete unterbringen zu müssen. Die bestehende Containeranlage soll deshalb auf dem Kerl-Areal bleiben.

Noch hat die Stadt Niedernhall (Hohenlohekreis) genau acht freie Plätze. Doch es ist schon absehbar, dass im kommenden Jahr mehr Wohnraum für geflüchtete Menschen gebraucht wird, sagte Bürgermeister Achim Beck (parteilos) am Freitagmorgen dem SWR. Aus diesem Grund wird der Mietvertrag für die Containeranlage mit dem Hohenlohekreis verlängert. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Anders als bisher geplant, bleiben die Container also nun bis Ende kommenden Jahres auf dem Kerl-Areal.

Bürgermeister: "Wir kennen die Not des Landkreises"

Ursprünglich sollte die Containeranlage mit 94 Geflüchteten nur bis Mai vermietet bleiben. Da der Bebauungsplan für das Areal des ehemaligen Sägewerks aber noch nicht fertig ist, habe es keinen Grund gegeben, das Mietverhältnis mit dem Hohenlohekreis zu beenden, so Beck.

Es geht nicht ganz so schnell voran, wie wir das anfänglich gedacht haben. [...] Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr noch komplett brauchen. Und - wir kennen natürlich auch die Not des Landkreises.

Weitere Geflüchtete zugewiesen

Die "Zuweisung von Flüchtlingen auf den Landkreis und folglich auf die Kommunen" nehme stetig zu, heißt es auch im Bekanntmachungsblatt der Stadt. Hinzu komme, dass nur noch sehr schwer entsprechende Immobilien gefunden werden können, erklärt der Bürgermeister. Und wenn, dann seien sie überteuert - zumal die Kommune die Unterbringung selbst finanzieren muss.

Das stellt uns Kommunen, auch die Stadt Niedernhall, vor nie dagewesene Herausforderungen.

Außerdem wolle man in Niedernhall vermeiden, Menschen in Turnhallen unterzubringen, heißt es. Auch deshalb entschied man sich für die Weiterführung der Containeranlage. "Eine humanere Lösung", wie Achim Beck findet.

Die Containeranlage für Geflüchtete in Niedernhall. Stadtverwaltung Niedernhall

Geflüchtete können in Niedernhall bleiben

Die Stadt Niedernhall muss nach eigenen Angaben 2024 zwischen 25 und 35 weitere Geflüchtete aufnehmen. "Da derzeit im Container Personen wohnen, die in Niedernhall bereits vertraut sind [...] ist die Idee, durch die Verlängerung der Containeranlage die Personen [...] auch in Niedernhall zu halten", so Bürgermeister Beck.

Hätte man das Mietverhältnis nicht verlängert, wären Ende Mai 2024 alle Flüchtlinge in eine andere Gemeinschaftsunterkunft des Hohenlohekreises zugewiesen worden.