In der Basketball-Bundesliga haben die Hakro Merlins Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zu Hause gegen Ratiopharm Ulm (Alb-Donau-Kreis) mit 71:93 verloren. Momentan sind die Merlins Tabellenvorletzter. In der Deutschen Eishockey Liga zwei haben die Heilbronner Falken auswärts gegen Bad Nauheim (Wetteraukreis) mit 3:4 nach Verlängerung verloren und stehen in der Tabelle auf Platz acht.