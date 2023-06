Mineralbrunnen-Angestellte in BW bekommen mehr Geld

350 Euro mehr und einen Ausgleich für die Inflation - das sind zwei der Ergebnisse, die die Gewerkschaft NGG im Tarifstreit für rund 2.000 Mineralbrunnen-Angestellte errungen hat.

Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für Mitarbeitende der Mineralbrunnenbetriebe in Baden-Württemberg geeinigt. Das teilte die NGG am Freitag mit. Unter anderem gibt es insgesamt 350 Euro mehr Gehalt. Davon profitieren auch die Mitarbeitenden in Schwäbisch Hall und Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall).

Mehr Gehalt und Ausgleich für Inflation

Bei der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf 250 Euro mehr ab dem 1. September. Auch die Ausbildungsvergütung soll um 125 Euro steigen. Ab 1. Juni 2024 sollen die Gehälter dann nochmals um weitere 100 Euro angehoben werden. Des Weiteren sei auch eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Teilen erstritten worden, so die Gewerkschaft in ihrer Mitteilung. Den ersten Teil in Höhe von 1.500 Euro soll es im Juli 2023 geben, den zweiten Teil von ebenfalls 1.500 Euro im April 2024 - beides Mal netto.

Rund 2.000 Mitarbeitende profitieren

Der Mitteilung der Gewerkschaft nach profitieren in Baden-Württemberg rund 2.000 Beschäftigte in den Mineralbrunnenbetrieben von dem Tarifabschluss. Mit den Mitarbeitenden von aquaRömer in Mainhardt und der Wildbadquelle in Schwäbisch Hall betrifft die Lösung insgesamt 13 Mineralbrunnenbetriebe in Baden-Württemberg - unter anderem Mineralbrunnen Teinach in Bad Teinach (Kreis Calw) und Peterstaler Mineralquellen in Bad Peterstal (Ortenaukreis).