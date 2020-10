Ein Corona-Ausbruch wie bei einem Fleischverarbeiter in Nordrhein-Westfalen könne auch in der Region Heilbronn-Franken passieren. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), hin.

Burkhard Siebert von der NGG Region Heilbronn fordert deshalb, dass auch kleinere Betriebe wie der Schlachthof Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) stärker kontrolliert werden.

"Wir fordern, dass jetzt verstärkt präventive und viel stärkere Kontrollen auch hier in Baden-Württemberg durchgeführt werden, weil ich mir gar nicht vorstellen mag, was passieren würde, wenn dort so ein Ausbruch wie bei Tönnies wäre." Burkhard Siebert, NGG Region Heilbronn

Die Konsequenz wäre dann beispielsweise ein Lockdown, wie er im Kreis Gütersloh gerade verhängt wurde: Keine schöne Vorstellung, wenn das einer Stadt wie Crailsheim und dem Landkreis Schwäbisch Hall passieren würde, so Siebert, "bloß weil ein Unternehmen sagt, das geht uns alles nichts an, das sind nicht unsere Beschäftigten, wir wissen nicht mal genau, wo die wohnen."

Corona-Infektion in NRW-Schlachtbetrieb

Nach Massentests unter den Tönnies-Mitarbeitern in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) wurde nach Tests bei mehr als 1.500 Beschäftigten eine Corona-Infektion nachgewiesen, über den Kreis Gütersloh wurde ein Lockdown verhängt.

In Folge dessen diskutieren Politik und Wirtschaft über Änderungen der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Manch Verantwortlicher hat bereits reagiert: Die Handelsunternehmen Lidl und Kaufland der Neckarsulmer Schwarz-Gruppe (Kreis Heilbronn) wollen nach eigenen Angaben in Zukunft bei ihren Frischfleisch- und Frischgeflügel-Lieferanten sowie in der eigenen Produktion auf Werkverträge verzichten.