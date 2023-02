Tauberbischofsheim wiederholt Kommunalwahl nach Gerichtsurteil

Tauberbischofsheim ist die einzige Kommune im Land, die am Sonntag Kommunalwahl hat. Die Neuwahl des Gemeinderats ist nötig, weil eine Bürgerin erfolgreich geklagt hatte.

1.101 Kommunen gibt es in Baden-Württemberg, aber nur in einer einzigen wird am Sonntag ein neuer Gemeinderat gewählt: in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Eine Bürgerin hatte erfolgreich gegen die Kommunalwahl 2019 geklagt, weil sie ihren Ortsteil Impfingen - gemessen an der Einwohnerzahl - unterrepräsentiert im Gremium sah. Der Verwaltungsgerichtshof gab ihr Recht.

"Extra-Tour" kostet bis zu 35.000 Euro

Bürgermeisterin Anette Schmidt (CDU) nennt die Neuwahl eine "Extra-Tour", die extra kostet. Schmidt geht von bis zu 35.000 Euro aus, dazu käme der enorme personelle Aufwand. Dem Urteil des VGH werde nun Rechnung getragen, in dem die Kernstadt einen Sitz weniger, der einwohnerstarke Stadtteil Impfingen einen Sitz mehr erhält. An der unechten Teilortswahl halte die Stadt fest. "Wir müssen die Wiederholung der Wahl nach den gleichen Grundsätzen wie 2019 durchführen", erklärt die Stadtchefin.

Diskussion um unechte Teilortswahl

Noch in diesem Jahr wird der Gemeinderat das Thema erneut diskutieren. Die unechte Teilortswahl ist ein ausschließlich in Baden-Württemberg angewandtes System, das Wohnbezirken eine garantierte Vertretung im Gemeinderat sichert. Nach dem Gerichtsurteil haben erste Kommunen wie beispielsweise Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) die unechte Teilortswahl abgeschafft.

2024 steht die nächste Kommunalwahl in Baden-Württemberg an. Tauberbischofsheimer Bürgerinnen und Bürger kritisierten deshalb die vom Gericht geforderte Neuwahl in der Kreisstadt. Für eineinhalb Jahre ein Gremium zu wählen, sei "rausgeschmissenes Geld".