Neun-Euro-Ticket: Herausforderung für Verkehrsbetriebe

Das geplante Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV stellt Verkehrsbetriebe vor große Herausforderungen. Noch sind viele Details unklar. Die Geschäftsführerin der KreisVerkehr Schwäbisch Hall GmbH Ingrid Kühnel sagte dem SWR: "Es hat uns relativ kalt erwischt." Das sei nicht nur in Schwäbisch Hall der Fall, sondern in der gesamten Branche. Der Verkehrsbetrieb arbeite daran, das Neun-Euro-Ticket so schnell wie möglich umzusetzen. Der Hintergrund: Die Ampel-Koalition hat vor einigen Tagen wegen der hohen Energiepreise ein Entlastungspaket vereinbart, das unter anderem ein auf drei Monate befristetes Ticket für neun Euro pro Monat im öffentlichen Nahverkehr vorsieht. Daneben soll jeder einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige, der in den Steuerklassen 1-5 einsortiert ist, eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto ausgezahlt bekommen.