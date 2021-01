Bürgermeister Stefan Neumann

Am 5. November 1982 wurde Stefan Neumann in Schwedt geboren und machte dort auch Abitur. In Stuttgart studierte er zunächst Diplom-Verwaltungswirt (FH) und schloss sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ab. Nachdem er Kämmerer in Forchtenberg (Hohenlohekreis) und in Putzbrunn bei München war, bewarb er sich als Bürgermeister in Künzelsau - und wurde gewählt. Seit 2010 ist Neumann verheiratet. Er lebt mit seiner Ehefrau Nina und den drei Kindern Frieda, Theo und Rosa in Künzelsau.