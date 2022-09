Altes Krankenhaus in Künzelsau soll verkauft werden

Nach der Entscheidung des Hohenloher Kreistags, das alte Krankenhaus in Künzelsau veräußern zu wollen, zeigt sich Bürgermeister Stefan Neumann enttäuscht.

Der Hohenlohekreis will das ehemalige Krankenhaus in Künzelsau verkaufen. So lautet die Entscheidung des Hohenloher Kreistags vom Montagnachmittag. Alle Sanierungs- oder Umbaupläne seien gescheitert, heißt es. Die Bausubstanz sei schlecht. Bürgermeister Stefan Neumann allerdings ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Im Interview mit dem SWR Studio Heilbronn sprach er von einer "vertanen Chance". Es wäre wichtig gewesen, an dem Haus festzuhalten und es auch weiterhin für gesundheitsnahe Dienstleistungen zu nutzen.

Nach 170 Jahren ist Klinikum Geschichte

Jahrelang hatten sich viele Künzelsauer gegen die Schließung gewehrt. Nun hat auch noch der Hohenloher Kreistag der Beschlussvorlage der Verwaltung zugestimmt und das Gebäude soll verkauft werden. Das alte Krankenhaus sei mehrfach bautechnisch untersucht worden, heißt es darin. Die Bausubstanz sei schlecht. Alle angedachten Projekte scheiterten demnach an zu hohen Umbau- und Sanierungskosten.

Seit Ende 2019 ist der Krankenhaus-Standort Künzelsau Geschichte. Fast 170 Jahre lang gab es in der Stadt ein Klinikum. Der Kreistagsbeschluss, die stationäre Versorgung im Hohenlohekreis in Öhringen zu konzentrieren, war nicht unumstritten. Aktuell wird das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft und als DRK Rettungswache genutzt.