Bad Mergentheim: Zwölf Schüsse für jeden Monat

Gegen böse Geister begrüßt Bad Mergentheim das neue Jahr traditionell mit Salutschüssen auf dem Ketter- und dem Galgenberg. Das hat eine lange Geschichte.

Um Punkt 12 Uhr am 1. Januar donnern in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wie jedes Jahr 12 laute Kanonenschüsse durch die Luft. Mit der Schützentradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, begrüßen das Historische Schützen-Corps und die Historische Deutschordenscompagnie das Jahr 2024. Adjutantleutnant Günther Etzl ist seit rund vierzig Jahren mit dabei und freut sich, dass seine Stadt an der Tauber die alte Tradition bewahrt. Auf dem Ketter- und dem Galgenberg versammelt er sich jedes Jahr mit seinen Kameraden.

Schwarzpulver nicht ungefährlich

Mit den klassischen Silvesterböllern haben die Salutschüsse am 1. Januar wenig gemein. Denn geschossen wird traditionell mit Schwarzpulver. Da das hochentzündlich ist, darf nur damit hantieren, wer einen sogenannten Schwarzpulverschein hat. Etzl und seine Kameraden mussten dafür einen Lehrgang und eine Prüfung absolvieren.

Man braucht nur einen Funken und die ganze Ladung geht sofort hoch. Das ist das Brandgefährliche daran.

Auch mit Schwarzpulverschein dürfen die historischen Schützenvereine daher nur schießen, wenn zusätzlich eine Genehmigung seitens der Stadt vorliegt.

"Traditionen werden in Bad Mergentheim noch hochgehalten"

Immer wieder würden auch Stimmen laut, die das Böllern verbieten lassen wollen. Aber, so Etzl, "es hat eine lange Tradition. Und in Bad Mergentheim werden Traditionen schon immer noch hochgehalten." Das Schöne am Brauch sei, dass die Menschen zusammenkommen und die Vereine gestärkt werden. Rund 200 Leute kommen jedes Jahr auf dem Marktplatz zusammen und wohnen dem Spektakel bei. Den ein oder anderen inspiriert das auch, den Vereinen beizutreten. Bei einem Durchschnittsalter von 65 Jahren, meint Etzl, sei das die schönste Freude. Wenn jüngere Mitglieder nachkommen und so die Tradition am Leben erhalten. Sodass die bösen Geister der Stadt auch in Zukunft fern bleiben.