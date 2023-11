Neues Tierheim für Bad Mergentheim: Tierschützer erleichtert

Baufällig, zu klein, untragbar – das Tierheim in Bad Mergentheim hält den Anforderungen längst nicht mehr statt. Nun entsteht nach langer Planung ein neues.

Tierheime sind vielerorts an der Überlastungsgrenze, auch in Folge der Corona-Pandemie. Auch das Tierheim in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) platzt aus allen Nähten. Dazu klagen die Betreiber über Baufälligkeit, marode Wasserleitungen und Schimmel. Mithilfe von Spenden sowie Unterstützung von Stadt und Land soll das Elend nun bald ein Ende haben: Am Stadtrand haben am Wochenende die Bauarbeiten für ein neues Tierheim begonnen. 2025 soll es stehen und auf knapp 10.000 Quadratmetern Platz für Hunde, Katzen und Kleintiere bieten.

Nach langer Planung: Erleichterung ist groß

Der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung, der das Tierheim seit etwa 70 Jahren betreibt, zeigt sich erleichtert über den Spatenstich. Nach langer Planung und Suche nach einem geeigneten Grundstück sei es nun endlich so weit. Bis 2025 kann man nun am Stadtrand von Bad Mergentheim dem neuen Tierheim beim Wachsen zusehen, der baldige Umzug mache alle glücklich, so Heidrun Leiss-Schott vom Tierschutzverein.

Alter Standort: Untragbare Situation

Denn die Zustände im alten Tierheim am Standort Igersheim (Main-Tauber-Kreis) seien längst unhaltbar. Das Gebäude biete nicht nur zu wenig Platz, es sei auch baufällig, in die Jahre gekommen und entspreche vielfach nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Weil gleichzeitig der Zulauf so hoch sei, müssten immer wieder Aufnahmestopps für Katzen und Hunde verhängt werden. Das neue Tierheim biete deutlich mehr Raum, freut sich Heidrun Leiss-Schott. Etwa ein Drittel Tiere mehr könnten dann versorgt werden, auch dank eines Kleintierhauses, das bisher fehle. Vor allem aber kämen dringend benötigte Räumlichkeiten neu hinzu, wie eine Quarantäne-Station, eine Krankenstation, Futter- und Waschküchen.

Alles, was man halt braucht, für die einzelnen Tierarten, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Fertigstellung 2025: Noch fehlen 350.000 Euro

2,3 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Stemmen kann das der Tierschutzverein nur dank Spenden, einer Erbschaft und der Katholischen Kirche, die die Grundstücksflächen für 99 Jahre zur Verfügung stellt, meint Heidrun Leiss-Schott. Damit sei ein Großteil der Kosten gedeckt. Aber auch die vom neuen Tierheim profitierenden Kommunen unterstützen den Neubau finanziell, vom Land fließt eine Fördersumme von 150.000 Euro. Trotzdem fehlen aktuell noch 350.000 Euro, die der Tierschutzverein bis zur Fertigstellung aus Spenden aufbringen will.

Wir hoffen ganz dringend darauf, dass Firmen und Bürger des Main-Tauber-Kreises uns weiterhin gut unterstützen, weil wir davon wirklich auch abhängig sind.

2025 soll es dann so weit sein: Auf rund 10.000 Quadratmetern finden Hunde, Katzen und Kleintiere aus Bad Mergentheim und Umgebung dann ein neues vorübergehendes Zuhause.