Neues Programm der Tauberphilharmonie vorgestellt

In der Tauberphilharmonie in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) wird im Oktober die neue Spielzeit starten. Von Klassik bis Kabarett ist das Haus von Intendant Johannes Mnich breit aufgestellt. Mit dabei sind Igor Levit, Max Mutzke oder Isabelle Faust. Die Tauberphilharmonie soll vor allem ein Ort für Inspirationen und Begegnungen sein und deshalb ein möglichst breites Veranstaltungsprogramm für die Region bieten. Die laufende Saison sei noch immer von Corona beeinflusst, auch wenn es jetzt in der Pandemie die erste Spielzeit war, die komplett stattfinden konnte, so Mnich.