Videozählgeräte im Einsatz - für neues Mobilitätskonzept

Schwäbisch Hall, Michelbach, Michelfeld, Rosengarten und Untermünkheim (alle Kreis Schwäbisch Hall) wollen ein gemeinsames Mobilitätskonzept erarbeiten. Dafür werden in mehreren Stufen Verkehrsdaten erhoben. Im ersten Schritt sollen die Fahrzeuge gezählt werden, die in den fünf Kommunen unterwegs sind. Das geschieht mittels Videozählgeräten, die ab kommendem Wochenende aufgebaut werden. Die Stadt Schwäbisch Hall teilte mit, dass es sich hier nicht um neue Blitzer handelt. Die Auflösung der Bilder sei so gering, dass Gesichter oder Kennzeichen gar nicht erst zu erkennen seien, so die Stadt weiter. Ziel der Aktion ist die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts für Autos, ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer, um das Verkehrssystem der beteiligten Kommunen zukunftsfähig und umweltfreundlich weiterentwickeln zu können.