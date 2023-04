Franziska Maurer ist das neue Käthchen von Heilbronn

per Mail teilen

Unter Beifall nehmen das neue Käthchen von Heilbronn und ihre Stellvertreterin am Freitagabend Glückwünsche des Oberbürgermeisters Harry Mergel zu ihrer Wahl entgegen.

Am Freitagabend ist die 22-jährige Franziska Maurer zum neuen Heilbronner Käthchen gewählt worden. Enni Wielsch ist ihre Stellvertreterin. Beide konnten die zwölfköpfige Jury sowie das Publikum von sich überzeugen. Nach nur wenigen Minuten im Amt brachte das neue Käthchen mit gekonnten Schlägen das Käthchen Bier zum fließen und verteilte es in Gläsern an das Publikum.

"Ich will Heilbronn so gut es geht repräsentieren"

Nach ihrer Wahl weichte die Nervosität sofort dem Glück und der Freude, berichtete Franziska Maurer am Abend. Mit strahlendem Lächeln verkündet das neue Käthchen die Stadt Heilbronn so gut es geht zu repräsentieren. Und das ist auch eine ihrer Hauptaufgaben. Auch der Auftritt in den sozialen Medien muss Stimmen, sagt Sara Furtwängler von der Heilbronn Marketing GmbH. Ein sicherer Umgang mit den verschiedenen Netzwerken sei eine Grundvoraussetzung.