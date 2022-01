per Mail teilen

Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) verschenkt seit Anfang des Jahres ein neues Begrüßungspaket für Neugeborene. Die erste "Hallo Baby Box" überreichte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) an die Eltern der kleinen Leni. Dem Oberbürgermeister sei vor allem wichtig gewesen, dass die jungen Eltern sich die für sie wichtigen Informationen, wie etwa zum städtischen Familienpass und über die Kinderbetreuung in Wertheim, nicht zusammensuchen müssten, sondern gebündelt aus einer Hand erhielten, heißt es in einer Mitteilung. Für die Babys gibt es ein großes Kapuzenhandtuch mit einem Bärchen-Motiv und dem Hinweis "Wertheim, Deine Heimatstadt". Mit einem Gutschein kann die Box im Bürgerservice-Zentrum abgeholt werden oder sie wird von Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher persönlich übergeben.