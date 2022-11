Stiftung Würth: Johannes Schmalzl neuer Vorstandsvorsitzender

Der ehemalige Stuttgarter Regierungspräsident Johannes Schmalzl ist neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Würth. Vorgänger Unkelbach erhält das Bundesverdienstkreuz.

Der neue Vorstandsvorsitzende der Stiftung Würth, Johannes Schmalzl (FDP), wurde am Montagnachmittag in Künzelsau (Hohenlohekreis) offiziell in sein Amt eingeführt. Er tritt die Nachfolge von Harald Unkelbach an, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Schmalzl, ehemaliger Regierungspräsident des Regierungspräsidiums Stuttgart und Hauptgeschäftsführer der IHK Stuttgart, ist begeistert von seiner neuen Tätigkeit. Er sagte dem SWR: "Was kann es sinnvolleres zum Ausgang des eigenen Berufslebens geben, als wenn man dort mitwirken kann, wo man viel, viel Gutes auch bewegen kann?".