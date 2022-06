Neuer Studiengang Ingenieursinformatik

Am Hochschulcampus in Heilbronn-Sontheim startet im Wintersemester ein neuer Studiengang für Ingenieurinformatik. Bewerbungen sind bis Mitte Juli möglich. Mit diesem neuen Studium kombiniert die Hochschule Heilbronn zwei zukunftsorientierte Schlüsseltechnologien: die Ingenieurwissenschaft, speziell die Elektro- und Informationstechnik, und die Informatik. Herauskommen sollen gefragte Experten in der Systementwicklung für Hard- und Software. Wer den neuen Studiengang erst kennenlernen möchte, kann ihn ausprobieren, denn die Hochschulstandorte in Heilbronn und Künzelsau bieten bei 19 Studiengängen ein sogenanntes Hochschulorientierungssemester an. Dabei können die Studierenden ein Semester lang frei gewählte Lehrveranstaltungen besuchen und danach entscheiden, ob sie weiter machen möchten oder nicht.